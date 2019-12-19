/Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel /Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika

/Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...

6 saat önce

SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı" Başlıklı haberimizdeki geçilen fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir.

/Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına..., System.String[]

SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;

" Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı" Başlıklı haberimizdeki geçilen fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.


Kartal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:54 Kaynak: DHA
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