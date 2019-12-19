/Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika

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/Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...
6 saat önce
SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı" Başlıklı haberimizdeki geçilen fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:54 Kaynak: DHA
SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;
" Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı" Başlıklı haberimizdeki geçilen fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
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