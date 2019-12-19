Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika

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Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...
6 saat önce
(((DÜZELTİLEREK YENİDEN))) SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDISAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
(((DÜZELTİLEREK YENİDEN))) SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;
"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. KULLANILMAMAMSI RİCASIYLA.
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