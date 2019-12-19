Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika

Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...

6 saat önce

(((DÜZELTİLEREK YENİDEN))) SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDISAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına..., System.String[]

(((DÜZELTİLEREK YENİDEN)))  SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;

"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. KULLANILMAMAMSI RİCASIYLA.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
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