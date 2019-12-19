Sivas'tan kartal'a dehşet takibi eşi tarafından 20 kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

SİVAS'ta şiddet gördüğü için kaçarak İstanbul'a dedesinin evine gelen kadın, eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli, belediye otobüsüne binerek kaçtığı Pendik'te bir kafede gözaltına alındı.

Olay saat 11.30 sıralarında Kartal, Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sivas'ta yaşayan Süheyla K.(20) eşi Mehmet K.(24) tarafından şiddete maruz kalıyordu. Daha fazla dayanamayan genç kadın, İstanbul Kartal'da dedesinin evine geldi. Şüpheli Mehmet K. da eşinin peşinden İstanbul'a geldi.

Mehmet K., takip ettiği eşini, dedesinin Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'ndaki evinin önünde yakaladı ve bıçakladı. Eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Süheyla K. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Mehmet K.'nın yakalanması için polis harekete geçti. Şüphelinin kaçarken bir bankanın güvenlik görevlisine "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım." dediği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen özel ekip şüpheli Mehmet K.'nın belediye otobüsüne binerek Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede eşkal çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir kafede otururken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.