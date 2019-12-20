Sivas'tan Kartal'a dehşet takibi, eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Kartal'a dehşet takibi, eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sivas'tan Kartal'a dehşet takibi, eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Yüksel KOÇ / Şiddet gördüğü için yaşadıkları Sivas'tan İstanbul'a kaçan eşi Süheyla K.'yı takip ederek 20 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Mehmet K., "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Sivas'tan Kartal'a dehşet takibi, eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Yüksel KOÇ/ Şiddet gördüğü için yaşadıkları Sivas'tan İstanbul'a kaçan eşi Süheyla K.'yı takip ederek 20 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Mehmet K., "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Sivas'tan İstanbul'a gelen eşi Süheyla K.'yı (20) Yakacık'ta 20 bıçak darbesi ile ağır yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Mehmet K. (26), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mehmet K., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'5-6 KEZ BIÇAK SALLADIM'

Mahkemedeki sorgusunda, olay günü eşinin kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne süren Mehmet K., "Bunun neticesinde 5-6 kez bıçak salladım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Mahkeme, sorgusunu yaptığı Mehmet K.'yı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Sivas'ta yaşayan  Süheyla K., eşi Mehmet K.'dan şiddet gördüğü gerekçesi ile bir süre önce İstanbul'a kaçarak, Yakacık'ta yaşayan dedesi ile yaşamaya başladı. Eşinin peşinden İstanbul'a gelen Mehmet K., eşinin Yakacık'ta yaşayan dedesinin yanında kaldığını tespit ederek, 19 Aralık tarihinde saat 11.30 sıralarında evden çıkmasını bekledi. Evden çıkan eşini yakalayan Mehmet K., eşini 20 bıçak darbesi ile ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Süheyla K., hastaneye kaldırılırken, Mehmet K., aynı gün Pendik'te  polis tarafından yakalandı.


İstanbul, Mehmet K, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
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