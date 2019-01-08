Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik doğum günü kutlaması yapıldı.



Pansiyonda kalan ve aralık ayında dünyaya gelen öğrenciler için Kaymakamlık aracılığıyla doğum günü kutlaması organize edildi.



Kutlamaya katılan Kaymakam Ahmet Solmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, onlarla bir süre sohbet etti.



Etkinliğe, Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ve pansiyonda kalan öğrenciler de katıldı.



Öte yandan Kaymakam Solmaz, Doğanşar Futbol Kulübü öğrencilerinin antrenmanını da ziyaret etti.



Kaymakamlığın desteğiyle Doğanşar Belediyesi bünyesinde kurulan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan futbol takımını ziyaret eden Solmaz, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.



Ulaş'ta kar yağışı



Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması devam ediyor.



Ulaş Belediyesi kar temizleme ekipleri, sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezindeki ana caddeler ve sokak aralarında iş makineleriyle karları topladı.



Ekipler, toplanan karları ilçe merkezinden geçen Tecer Irmağı'na döktü.

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