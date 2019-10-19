Sivas'tan kısa kısa

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve diğer birimlerde çalışan polis memurları, ilçedeki Özel Özgüven Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Emniyet Müdürü Hasan Uludağ'ın da katıldığı ziyarette polisler, özel eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek hediye verdi.

Uludağ, özel öğrencileri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, polis-halk işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Huzur ve güvenin bekçisi olan polislerin zaman zaman sosyal faaliyetlerde bulunduğunu aktaran Uludağ, öğrencileri Emniyet Müdürlüğünde de ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Rehabilitasyon merkezinin müdürü Ali Acar ise özel öğrencilerin kendileriyle ilgilenildiği zaman mutlu olduğunu belirterek, "Onların mutluluğu bizleri de çok mutlu ediyor. Gerçekleştirdikleri ziyaretle çocuklarımıza güzel bir anı katan kaymakamımıza, emniyet müdürümüze ve personeline çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Akıncılar'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

Akıncılar ilçesinde görev yapan memurlar, aralarında topladıkları bir miktar parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ilçede kampanya başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan kamu personellerine teşekkür eden Deli, "Devletimiz bölgede hiçbir karanlık odağın gizli hesaplarına izin vermeyecek, kendisine yöneltilen tehditlere boyun eğmeden mazlumun hakkını geçmişte olduğu gibi bugün de koruyacaktır. Allah Silahlı Kuvvetlerimizi korusun ve muvaffak etsin." dedi.

Kampanyaya Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ve belediye personeli de destek verdi.