Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ta bir okulun öğretmenleri yağlı boya ile şekiller çizdikleri okul koridorunu "Sanat Sokağı" gibi düzenledi.

Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğretmenleri, okul koridoru duvarlarına yağlı boyalarla çeşitli figürler çizdi.

Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Sanat Sivas" projesi kapsamında görsel sanatlar öğretmeni Nuran Derin'in öncülüğünde öğretmenlerin okul koridor duvarlarına çeşitli resimler çizdiğini söyledi.

Eğitimin sadece akademik anlamda olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bunun yanında sanatsal ve sosyal faaliyetler de öğrencinin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu çalışma ile okulumuzun içi canlandı ve güzelleşti. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.

Şarkışla'da etkili iletişim, liderlik ve protokol semineri

Şarkışla ilçesinde etkili iletişim, liderlik ve protokol semineri düzenlendi.



Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinde görev yapan öğretmenler katıldı.

İhsan Ataöv'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde öğretmenlere etkili iletişim, liderlik ve protokol kuralları anlatıldı.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.