Son Dakika Haberleri: Sivas'tan kısa kısa
Son Dakika Güncel Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'tan kısa kısa

6 saat önce

Sivas'ta bir okulun öğretmenleri yağlı boya ile şekiller çizdikleri okul koridorunu "Sanat Sokağı" gibi düzenledi.

Sivas'tan kısa kısa, System.String[]

Sivas'ta bir okulun öğretmenleri yağlı boya ile şekiller çizdikleri okul koridorunu "Sanat Sokağı" gibi düzenledi.

Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğretmenleri, okul koridoru duvarlarına yağlı boyalarla çeşitli figürler çizdi.

Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Sanat Sivas" projesi kapsamında görsel sanatlar öğretmeni Nuran Derin'in öncülüğünde öğretmenlerin okul koridor duvarlarına çeşitli resimler çizdiğini söyledi.

Eğitimin sadece akademik anlamda olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bunun yanında sanatsal ve sosyal faaliyetler de öğrencinin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu çalışma ile okulumuzun içi canlandı ve güzelleşti. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.

Şarkışla'da etkili iletişim, liderlik ve protokol semineri

Şarkışla ilçesinde etkili iletişim, liderlik ve protokol semineri düzenlendi.


Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinde görev yapan öğretmenler katıldı.

İhsan Ataöv'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde öğretmenlere etkili iletişim, liderlik ve protokol kuralları anlatıldı.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'tan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]