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Sivas'tan kısa kısa

6 saat önce

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, işletmede oluşabilecek her türlü afete karşı personeli bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için yangın tatbikatı yaptı.

Tatbikatta çalışanlara yangın çeşitleri, yangın nedenleri, müdahale ve söndürmede kullanılan yöntemler, LPG ve doğalgaz kullanımı, yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi.

İşletme çalışanları, yangın söndürme tüpüyle temsili yangına müdahale etti.

Koyulhisar'da ağaçlandırma çalışmaları

Koyulhisar ilçesinde, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği Ardıçalan Yaylası'nda yapıldı.

Fidanların üzerine fidanları diken kişilerin isimleri asıldı, etkinliğe Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, eşi ve oğlu da katıldı.

Partal, etkinliği düzenleyen ve program için İstanbul'dan ilçeye gelen Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine teşekkür ederek, "Sivil toplum kuruluşlarına örnek olacak çok güzel bir proje. Bu projeye bizleri de davet eden dernek başkanına ve köy muhtarına teşekkür ederim. Bahar ayında bu ağaçların yaprak açmasıyla burası bambaşka bir görüntüye kavuşacak. Herkesin ağaçlandırmaya destek vermesini arzu ediyorum." dedi.

Programa AK Parti Koyulhisar İlçe Başkanı Caner Kara, Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koyulhisar, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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