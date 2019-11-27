Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ta, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen "Solistlerden Türküler" adlı programda şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, çeşitli yörelere ait türküleri seslendirdi.

Konser, izleyicilerine keyifli anlar yaşatırken bazı vatandaşlar türkülere eşlik etti.

Konseri çok sayıda müziksever izledi.

Şarkışla'da İslam'da ailenin önemi anlatıldı

Şarkışla ilçesinde "İslam'da Aile, Peygamber Efendimizin Örnek Aile Hayatı" konulu program düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde Safa Vakfı tarafından organize edilen programda, hafız Muhsin Kara tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu İslam'da aile, Peygamber Efendimizin örnek aile hayatıyla ilgili konuşma yaptı.

Programda, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsü ziyarete açıldı.

Programa Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamdan köylerde inceleme

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, köylerde incelemede bulundu.

Kertmekaracaören, Örenlice, Eskikarahisar, Kayapınar, Başçayır ve Gürpınar köylerinde incelemede bulunan Akköz, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Muhtarlardan parke yol ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan Akköz, hasta ve yaşlıları da evlerinde ziyaret etti.

Köylerdeki yaşam standardını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Akköz, "Vatandaşlarımızın köylerinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak bizleri daha da mutlu edecektir." dedi.

Kaymakam Akköz'e, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek ve İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan eşlik etti.

Suşehri'nde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı



Suşehri Fen Lisesindeki fuarın açılışını Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın yaptı.



Öğretmen Şahin Yılmaz, fuarda 20 proje bulunduğunu belirterek, "Bunların 10'u araştırma, 10'u tasarım projesi. Projeleri, ülke ekonomisine katkılarını ön plana alarak hazırladık." dedi.

Kaymakam Sarı da yeni neslin geleceğe güvenle bakması gerektiğini dile getirerek, "Çok güzel çalışmaları, eserleri ortaya çıkaran Fen Lisesi öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki güzel başarılara imza atacaklar. Eğitim konusunda güzel başarı elde edeceklerini ümit ediyorum." diye konuştu.