Sivas'tan kısa kısa

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6 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurslarını ziyaret etti.

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Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurslarını ziyaret etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ek binasında açılan dikim ve geleneksel el nakışları kursuna katılan kadın kursiyerlerle bir araya gelen Akköz, çalışmalar hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşkun'dan bilgi aldı.

Kadınlara yönelik kursları önemsediğini ifade eden Akköz, "Kadınlarımız bu kurslara katılmalı. Bu fırsatları değerlendirin, gayret gösterin, gözünüz üretimde olursa her zaman kazanırsınız. Yeniliklere açık olun, burada öğrendiklerinizi evlerinizde de devam ettirerek ailenize maddi kazanç sağlamış olursunuz." dedi.

Zara Ziraat Odası'ndan çiftçilere paketleme ve yem satış hizmeti

Zara Ziraat Odası bünyesindeki tesiste, çiftçilere yönelik bazı tarımsal hizmetler veriliyor.

Oda Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Zara Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan tesisin işletme hakkının belirli bir süreliğine özelleştirildiğini söyledi.

Tesiste çiftçilere buğday eleme ve ilaçlama, buğday alım ve satım, yem kırma ve ezme, silaj paketleme, silaj ve yem satışı hizmetleri verildiğini belirten Şimşek, "Çiftçilerin kazancını gözetiyoruz. Tesisin özelleştirilmesi ile verilmekte olan hizmetle uygun maliyetli yem temin eden çiftçilerimiz, ürettikleri buğdayları da yüksek fiyattan devretme imkanı buldu." dedi.

İlk kez bu yıl gerçekleştirdikleri uygulamadan dolayı çiftçilerden olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan Şimşek, uygulamanın ilerleyen dönemler de devam edeceğini dile getirdi.

Halk Eğitimi Merkezi, Muhammed Burak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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