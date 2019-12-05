Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Zara ilçesinde bir okul tarafından düzenlenen kampanyada toplanan kitaplar kentteki diğer okullara bağışlandı.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Hoplamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kampanya ile binlerce okuma kitabı ve kırtasiye malzemesi topladıklarını söyledi.

Kampanyaya Zara'da yaşayanların yanı sıra çeşitli kolejlerin ve hayır sahiplerinin destek verdiğini belirten Hoplamaz, "Okulumuz kütüphanesinin güçlendirilmesini sağladıktan sonra elimizde sınıflandırdığımız kitapları ve kırtasiye malzemelerini eğitim yılı başlangıcından bu yana, Kangal Yatılı Bölge Okulu, Zara ilçesindeki ilk, orta ve liselere ulaştırdık." dedi.

Kampanyanın devam ettiğini ifade eden Hoplamaz, "Okullarımız arasında kitaplarla dostluklar kurduğumuz projemizle,100 tişört, 300 kırtasiye ürünü ve bin adet kitabı okullarımıza teslim ettik." diye konuştu.

Şarkışla Kaymakamı Erdem'den ziyaret

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Anadolu Ajansı (AA) Şarkışla serbest muhabiri Kemal Erdoğmuş'u ziyaret etti.

Şarkışla'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Erdem, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Erdoğmuş ise Erdem'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.