Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

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Sivas'tan kısa kısa

7 saat önce

Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Uçar, Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdi.

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Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Uçar, Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Okulun toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Uçar ve diş hekimleri Begüm Çerik ile Salih Gül, öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler aktardı.

Diş sağlının önemi, diş rahatsızlıkları ve diş bakımının önemi slayt eşliğinde öğrencilere anlatıldı.

Eğitimin sonunda öğrencilere diş fırçası ile diş macunu hediye edildi.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, Uçar ve diş hekimlerinin ilçeye gelerek öğrencilere diş sağlığı alışkanlığının küçük yaşta kazandırılması konusunda bilgi vermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Okulun müdürü Bünyamin Herdem ise Uçar ve diş hekimlerine teşekkür etti.

Şarkışla

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrencilere seminer verildi.

İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Şarkışla Kaymakam vekili Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı seminerde Prof. Dr. Fuat Sezgin kitabı dağıtıldı.

Fatih Uçar, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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