Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

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Sivas'tan kısa kısa

6 saat önce

Sivas Necdet Şükriye Selen İlkokulu öğretmenleri ve velileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

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Sivas Necdet Şükriye Selen İlkokulu öğretmenleri ve velileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Okulun bahçesinde Türk Kızılayı Sivas Şubesi tarafından kurulan stantta öğretmenler ve veliler kan bağışı yaptı.

Necdet Şükriye Selen İlkokulu Müdürü Ahmet Bilgi, yaptığı açıklamada, kan bağışı etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı yaparak farkındalık oluşturduklarını belirten Bilgi, "Veliler ve öğretmenlerin gösterdiği örnek davranış çocuklara da doğrudan yansıdı. Kampanyamıza katılarak gönüllü kan veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğünden moral motivasyon programı

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik moral ve motivasyon yemeği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Hasan Uludağ, görevleri esnasında gösterdikleri üstün gayret ve dikkatli çalışmaları neticesi, suç ve suçlularla mücadelede yüksek performans gösteren personelleriyle bir araya geldi.

Polis Lokalinde düzenlenen programa, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, hakimler ve savcılar katıldı.


Uludağ, burada yaptığı konuşmada mesai arkadaşlarının ilçede kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere asayiş olaylarında üstün performans gösterdiklerini söyledi.

Kaymakam Erdem ise çalışmalarında üstün performans göstererek ilçede huzur ve asayişi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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