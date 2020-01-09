Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

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Sivas'tan kısa kısa

6 saat önce

Akıncılar ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberim En Güzel Örneğim" programı düzenlendi.

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Akıncılar ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberim En Güzel Örneğim" programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Osman Aluç, Hazreti Muhammed'in ahlakla ilgili hadislerinden bilgiler verdi.

Kaymakam Tayfun Deli ise yaptığı konuşmada, dini bilginin sahih ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini söyleyerek, "Akıllara takılan sorulara cevap almak için mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığının görevlilerine müracaat edilmeli." dedi.

Suşehri'nde basketbol turnuvası sona erdi

Suşehri ilçesinde düzenlenen "Tek Pota Basketbol Turnuvası" sona erdi.


Suşehri Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Kulübü organizesiyle düzenlenen turnuvaya 9 takım katıldı.

Turnuvada, "Potanın Sahipleri" takımını yenen "Hep Hüp" takımı şampiyon oldu.


Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, turnuvayı şampiyon tamamlayan takımın sporcularını tebrik ederek, kupa ve madalyalarını verdi.


Sarı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvanın final karşılaşmasını, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve vatandaşlar izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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