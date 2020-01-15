Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

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Sivas'tan kısa kısa

6 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik, hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

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Sivas'ın Hafik ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik, hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen seminerde, muhtarlara kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Seminere, Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Hüseyin Ünal ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmenleri Ziyattin Öz ve Osman Demir konuşmacı olarak katıldı.

Yaklaşık üç saat süren seminerde muhtarlara devlet hiyerarşisinin tanıtılması, merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları ile muhtar bilgi sistemi hakkında bilgiler verildi.

Seminerin son bölümü soru cevap şeklinde devam etti.

Suşehri

Suşehri ilçesinde "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine portakal dağıtıldı.

Okulun müdürü Naci Yıldırım, meyve tüketmenin önemini öğrencilere aktarmak için böyle bir proje düzenlediklerini ifade etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Metahan Kayaoğlu ise okul yönetimi ile işbirliği içerisinde böyle bir organizasyon yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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