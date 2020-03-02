Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'tan kısa kısa

6 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Sivas'tan kısa kısa, System.String[]

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme ve polis memurları tarafından karşılanan Akköz, ilçenin genel asayişi, personel durumu ve genel faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dikme, Kaymakam Akköz'e teşekkür etti.

Suşehri'nde seminer düzenlendi

Suşehri ilçesinde "bitki ıslahında genetik yaklaşımlar" konulu seminer verildi.

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ahmet Sümbül, öğrencilere bitki ıslahında yapılması gerekenleri anlattı.

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fadime Suata Alparslan, seminerin sonunda yaptığı konuşmada her hafta farklı konularda öğrencileri bilgilendireceklerini söyledi.

Seminerlere katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür eden Alparslan, "Öğrencilerimiz için her hafta farklı konuların işlendiği seminerle katkı sunan, özverili çalışan akademisyen arkadaşlarımızı kutluyorum. Amacımız öğrencilerimize güzel bir bilgi eseri bırakmaktır." dedi.

Alparslan, programın sonunda Doç. Dr. Bektaş Sönmez, Tuğba Türegen, Yeliz Demirci, Ahmet Sümbül ve Demet Altun'a teşekkür belgesi verdi.

Muhammed Burak, Suşehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheli, kanıtları yiyerek yok etmeye çalıştı
Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü Senegal, Suudi Arabistan ve Tunus'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edildi Son Dakika: Merkel, Türkiye'nin İdlib'de güvenli bölge teklifine destek verdi

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:44:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]