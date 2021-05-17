Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay ekibi, Şarkışla Hükümet Konağı önünde mobil araçta kan bağışlarını kabul ediyor.

Burada görevli Dr. Çağlar Gürsoy, kan bağışı aracının 5 gün ilçede kalacağını söyledi.

Vatandaşları kan vermeye davet eden Gürsoy, "Kan bağışına en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde Türk Kızılay'ımızı yalnız bırakmayalım." dedi.

Ulaş ilçesinde kurulacak seralar gelir kaynağı olacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık koordinesinde hayata geçirilen Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, ilçede ailelere gelir sağlayacak seralar kurulması için çalışma başlattı.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ile sera kurulacak alanları inceledi.

İlçede istihdam olanağını artırmak ve iş imkanı sağlamak amacıyla Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi kurduklarını söyleyen Nayman, kooperatif bünyesinde kurulacak seralar ve farklı çalışmaların ailelere gelir kaynağı olacağını belirtti.

Sera kurum çalışmalarına başladıklarını dile getiren Nayman, şunları kaydetti:

"İlçede birer dönümlük iki sera hazırlamaktayız, hazırlanan seralarda çilek yetiştireceğiz. Ayrıca ilçe merkezinde 100 metrekarelik seralar kurarak buralarda da sebze yetiştireceğiz. Seralardaki ürünleri Ulaş ve Sivas pazarında satışa sunarak kooperatifimize gelir elde edeceğiz. İnşallah elde edilen gelirler artar ve daha büyük yatırımlar yaparak ilçemizdeki işsizliği azaltırız."