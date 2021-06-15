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Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'tan kısa kısa

15.06.2021 16:47
Sivas'tan kısa kısa, System.String[]

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas ve ilçelerine ait yöresel kıyafetlerin yaşatılması amacıyla Sayın'ı ziyaret eden Şenlen, "Zara Bebeklerini" inceledi.

Zara'da kullanımda olmayan köy kıyafetlerinin ve taşıdıkları motiflerin kaybolmaması için çalışma başlattıklarını söyleyen Sayın, "İlçemizin kıyafetlerini kayıt altına alırken, turizm amaçlı bir hediyelik ürün ortaya çıkartmayı hedefledik." dedi.

Zara ilçesine bağlı köylere ait yöresel kıyafetlerden ürettikleri bebekleri tanıtan Şenlen ise "Bazı ilçe ve köylerimizde geçmişte el yapımı bebekler üretilmiş. Günümüzde ise bir, iki yerde bez bebek üretimi yapılmakta. Biz de hem bu bebeklerin üretimini, hem de tüm ilçelerimizdeki kıyafetlerin özelliklerini taşıyan bebekleri üretmek üzere çalışma başlattık." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi öğrencilere hediye tablet

Şarkışla ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti.

Lisenin mezunları bir araya gelerek topladıkları para ile 10 tablet bilgisayar aldı.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Ebubekir Gültekin, zaman zaman mezun arkadaşlarıyla bir araya gelerek eski günleri yad ettiklerini söyledi.

Gültekin, ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destek sağladıklarını belirtti.

Okul Müdürü Süleyman Sipahi ise dernek üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Mezunlardan ve ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Hacı Ömer Coşar ve Dernek Başkanı Ebubekir Gültekin rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan bir öğrenciye tabletini evinde hediye etti.

Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika


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