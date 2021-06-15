Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara ilçesinde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

İlk olarak Kaymakam Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret eden Karasu, daha sonra Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek'in makamına geçti.

Burada çiftçilerle bir araya gelen Karasu, "Çiftçilerimizin bitmek bilmeyen sorunlarını biliyoruz. Çiftçimiz ayakta kalmadan bizler ayakta kalamayız. Yanlış politikalar ve doğal afetler altında ezilen çiftçimiz evine ekmek götürebilme kaygısı yaşamamalıdır." dedi.

Karasu'ya ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, İlçe Başkanı Arslan Karaman ve partililer eşlik etti.

Zara'da 2021 yılı balya yapım fiyatları belli oldu.

Zara Ziraat Odası toplantı salonunda çiftçi ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda balya yapım birim fiyatı 4 lira olarak belirlendi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Oda Başkanı Zeki Şimşek, "Köy muhtarlarımız ve çiftçilerimizle yaptığımız toplantı sonrasında ilçe merkezinde ortalama 20 kilogram olacak şekilde balya yapım birim fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Gerçekleştirdiğimiz piyasa araştırmaları sonucunda belirlenen fiyatlar dengeleyici unsur oluşturmaktadır. Yeni dönemde de bu uygulamayı yaparak Zara merkezde 4 lira olan balya yapım fiyatında, köylerde uzaklıklarına göre değişmeler olacaktır." diye konuştu.

Suşehri'nde akıl ve zeka yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

İlçedeki ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Yarışmada Ay Nisa Nur Durna ve Yasin Tunç birinci, Zeynep Bilge Öztürk ve Şükrü Kaan Erden ikinci, İkranur Akbulut ve Muhammet Emin Likos üçüncü, Ecrin Zeynep Acar ve Belinay Yiğiter dördüncü, Semih Kaya ve Hilal Pehlivanoğlu ise beşinci oldu.

Ödül törenine katılan Kaymakamı Hidayet Sarı, dereceye giren öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.