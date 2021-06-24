Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki serginin açılışını, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Turan İlbey ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman gerçekleştirdi.

Nayman ve beraberindekiler açılışın ardından proje koordinatörlüğünü Nihan Nergiz'in yaptığı Türkçe, edebiyat, coğrafya, fen, sosyal bilimler ve matematik alanlarında 25 projeden oluşan sergiyi gezdi.

Sergi hakkında bilgi veren okul müdürü Ali Işıkver, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla paylaşarak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Nayman ve beraberindekiler daha sonra "Yunus Emre" konulu resim sergisinin açılışını yaptı.

Suşehri'nde emniyet kemerinin önemi mobil simülasyon aracı ile uygulamalı anlatıldı

Suşehri ilçesinde, polis ekipleri yaptıkları kontrollerde emniyet kemeri takmayan sürücülere, emniyet kemerinin önemini mobil simülasyon aracında uygulamalı anlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, polislerle birlikte Sivas Caddesi eski Hükümet Konağı önünde emniyet kemeri denetimi yaptı.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi anlatan ekipler, emniyet kemeri takmamanın bir kaza anında sürücülere ve yolculara verebileceği ağır zararların önemine vurgu yaptı.

Ekipler, emniyet kemeri takmayan bazı sürücüleri ise mobil simülasyon aracına bindirerek, emniyet kemerinin önemine dikkati çekti.

Simülasyon aracına binen vatandaşlardan Kadir Güleç, insanın başına bazı şeyler gelmeden neyin zararlı olduğunu anlayamadığını belirterek, "30 yıldır şoförlük yapıyorum, ilk defa simülasyonda da olsa bir kaza anı yaşadım. Gerçeği daha farklı olabilir. Bu bile insanı tedirgin ettiğine göre, herkesin emniyet kemeri takmaya önem vermesi gerektiğini bir daha anladım." dedi.