Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığındaki toplantı, kurum yetkililerin katılımıyla toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, dönem içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirilirdi, kurumlar arası uyum ve eşgüdümün önemine vurgu yapılarak, başta eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı değerlendirme, görüş ve önerilerin belirtilmesiyle sona erdi.

AFAD'dan eğitim

Ulaş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kolluk güçlerine ve itfaiye ekiplerine afet çadırı kurulum eğitimi verildi.

Hükümet Konağı bahçesinde verilen eğitimde AFAD görevlileri, polis, jandarma, itfaiye ekibi ve özel güvenlik personeline afet sonrası geçici barınma alanlarının biran önce kurulmasının, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi açısında önem arz ettiğini anlattı.

Eğitimde afet çadırının kurulması tatbiki olarak gösterildi.