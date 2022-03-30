Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
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Sivas'tan kısa kısa

30.03.2022 13:42
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, ilkbaharın gelmesiyle cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, ilkbaharın gelmesiyle cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelmesiyle ekiplerin cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları başlattığını söyledi.

Vatandaşlara sağlıklı yaşam alanı sunmak ve daha temiz bir Ulaş için gece gündüz sahada olduklarını aktaran İlbey, "Bu kapsamda periyodik temizliğin haricinde ilçenin bütün mahalle, cadde ve sokakları temizlenirken, ekiplerimiz uzun geçen kış mevsiminden kaynaklı yol kenarları ile kaldırımlarda biriken atıkları da temizliyor. Belediye araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mesai mefhumu tanımaksızın sahada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şarkışla

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ekrem Yurt, görevine başladı.

Yurt, yaptığı açıklamada, "Benden önce görev yapan Milli Eğitim Müdürlerimize verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği çok, inşallah bundan sonra da onların kaldığı yerden devam edeceğim. İlçeyi tanıyorum, öğrenci, veli, öğretmen el ele vererek eğitimde başarı çıtasını daha da yükselteceğiz." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Turan İlbey, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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