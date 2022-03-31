Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (CSBMYO) ile Efe Sigorta arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, CSBMYO Müdürü Doç. Dr. Derya Fatma Biçer, Efe Sigorta sahibi Sinan Demir, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Selçuk Yasin Yıldız katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, ilgili branşlarda eğitim almış, mezun öğrencilere staj ve tam zamanlı çalışma imkanı sağlanacak.

Ulaş Kaymakamı Baş, çiftçileri ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, "Etkin ve Verimli Sulama" eğitim seminerine katılan çiftçileri ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen seminerde eğitim veren ziraat mühendisi Talip Candemirel'den eğitim hakkında bilgi alan Baş, kursiyerlerle de sohbet etti.

Suyun ve tarımsal sulamanın önemine dikkati çeken Baş, "Su kaynaklarına talep gün geçtikçe artıyor. Kullanılabilir nitelikteki su kaynakları da azalıyor. Tatlı su kaynaklarının en büyük kullanıcısı tarım sektörüdür. Bu yüzden tarımda kullanılan suyun etkinliğinin artırılması bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Baş, ayrıca çiftçilerden aşırı sulamadan kaçınmalarını da istedi.