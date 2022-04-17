Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile Zara ilçesinde küçükbaş hayvan sayısı arttı.

Ütükyurdu köyü ve Avşar köyü Arapça mezrasına giden İlçe Tarım Müdürü Ufuk Ateş ile Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, projeden yararlanan besicileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Projenin 2020 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Şimşek, "Projeye ilçemizde 397 kişi başvuruda bulunmuş, bunlardan 178'i hak sahibi olurken 40 kişi projeden yararlandı. Proje öncesinde 5 bin civarında küçükbaş hayvan popülasyonunun bulunduğu ilçemizde şuan 3 bin 919 küçükbaş daha eklenerek doğumlarla sayı 10 bine yükseldi. Boş kalan meralarımız artık dolmaya başladı. Devlet imkanlarından üreticilerimizin daha fazla yararlanması amacıyla Zara Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile iki yıldır köylerimizde sürü yönetimi elemanı kursları düzenlemekteyiz." diye konuştu.

Ulaş Kaymakamı Baş, sahurda sağlıkçılarla bir araya geldi

Ulaş Kaymakam Selçuk Baş, ilçe devlet hastanesinde gece mesaisindeki personelle sahur yaptı.

Sahur sofrasında sağlıkçılarla bir araya gelen Baş, "Sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çalışmalarınızdan ve gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlıkçılarla bir süre sohbet eden Baş, acil serviste tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

Sahur programına doktorlar, hemşireler ve nöbetçi hastane personeli katıldı.