Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
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Sivas'tan kısa kısa

03.06.2022 20:47
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el işi çalışmaları sergilendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el işi çalışmaları sergilendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı el işi çalışmalar ilgi gördü.

Müzik dinletisinin de yer aldığı programda, halk oyunu gösterisi sunuldu.

Programa katılan Kaymakam Hidayet Sarı ve İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Zara'da mezuniyet töreni

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Yüksekokulun konferans salonundaki törende konuşan Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gazi Sonkur, üç bölümde toplam 16 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

Önümüzdeki akademik eğitim döneminde ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümünün açılmasının planlandığını da dile getiren Sonkur, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmanın ardından çağrı merkezi, banka ve sigortacılık ile gıda kalite kontrol bölümlerinden mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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