Sivas'tan Malatya'ya giden trenin makinistleri ormanlık alandaki yangına treni durdurup müdahale etti - Son Dakika

Sivas'tan Malatya'ya giden trenin makinistleri ormanlık alandaki yangına treni durdurup müdahale etti

Sivas'tan Malatya yönüne seyreden 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, ormanlık alanda yangın çıktığını görünce treni durdurup tüplerle müdahalede bulundu.

Sivas'tan Malatya yönüne seyreden 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, ormanlık alanda yangın çıktığını görünce treni durdurup tüplerle müdahalede bulundu. Sivas-Malatya seferini yapan 22018 sefer sayılı trenin makinistleri, Akgedik ile Ulugüney istasyonları arasında, Hekimhan ilçesine 20 kilometre mesafedeki alanda ağaçların tutuştuğunu fark etti. Makinistlerden Raşit Ağzıtemiz, telsizden istasyon amirliğine bilgi vererek, orman yangınına müdahale edeceklerini belirtip treni durdurdu. Lokomotifteki yangın söndürme tüpünü alan diğer makinist Halil İbrahim Karacan ise hemen yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürme tüpü bitince kalan kısımlara diğer tren görevlileri müdahale ederek, alevleri söndürdü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen söndürme çalışmasının ardından tren seferine devam etti.

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