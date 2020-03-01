Sivas'tan Mehmetçiğe "Yanınızdayız" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Mehmetçiğe 'Yanınızdayız' mesajı - Son Dakika

Sivas'tan Mehmetçiğe "Yanınızdayız" mesajı

6 saat önce

SİVAS (İHA) – Sivaslılar kent meydanında toplayıp askerimize "yanınızdayız" mesajı verdi.

Sivas'tan Mehmetçiğe

SİVAS (İHA) – Sivaslılar kent meydanında toplayıp askerimize "yanınızdayız" mesajı verdi.


Sivaslılar, Suriye'de rejim güçleri ve beraberindeki teröristler ile mücadele eden Mehmetçiğe moral vermek için araçları ile konvoy oluşturup, klakson çalarak İstasyon caddesi üzerinden kent meydanına ilerledi. Tarihi kent meydanında topluca İstiklal Marşı okuyan Sivaslılar, İdlib ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atıldı.


Mehmetçiğe destek veren araç ve konvoyu selamlayarak Nurcan Gülleş, "Gerekiyorsa ben bile askere gidip ülkemi savurmaya hazırım" dedi. - SİVAS

Suriye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:02 Kaynak: İHA
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