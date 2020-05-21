Sivas'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Vefa Destek Grubu görevlileri, Uzun'a teşekkür etti.

Beldeye giden görevliler, Uzun'dan aldıkları 2 bin 250 lirayı yardım hesabına yatırdı.

Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde 61 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin 250 lira bağış yaptı.

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