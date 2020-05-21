Sivas'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 61 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin 250 lira bağış yaptı.
Cemel Beldesinde yaşayan Semahiye Uzun, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Danimarka'da yaşayan damadı Menderes Mergit'in gönderdiği parayı bağışlamak istediğini söyledi.
Beldeye giden görevliler, Uzun'dan aldıkları 2 bin 250 lirayı yardım hesabına yatırdı.
Vefa Destek Grubu görevlileri, Uzun'a teşekkür etti.