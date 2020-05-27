Sivas'tan Selçuk Bayraktar'a davet - Son Dakika

Sivas'tan Selçuk Bayraktar'a davet

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Türkiye'nin ilk milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı, Sivas'ta üretim yapmaya davet etti.

Sivas'tan Selçuk Bayraktar'a davet, System.String[]

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Türkiye'nin ilk milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı, Sivas'ta üretim yapmaya davet etti.

Sivas'ın ikinci organize sanayi bölgesi (OSB) olacak Demirağ OSB'nin özel teşvik kapsamına alınmasını beklediklerini ifade eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Demirağ OSB hakkında bilgi verdi. Eken, "Demirağ OSB içinde her parselde demiryolu ağı olacak. Lojistik Köy içerisinde olacak OSB, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı özel teşviklerden faydalanan bir cazibe merkezi olacak. Sivas TSO olarak yatırımcıları altyapı çalışmaları devam eden Demirağ OSB'ye yatırım yapmaya davet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'UÇAK DEYİNCE İLK AKLA GELEN İSİM NURİ DEMİRAĞ'DIR'

Son dönemde birçok ülkenin dikkatini çeken milli ve yerli üretim olan SİHA'nın mimarı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı çalışmaların Türkiye için gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Eken, "İnsansız hava araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli bir görev yapıyor. Geçmişte milyonlarca dolar para harcanarak kiralanan, satın alınan ancak istenilen düzeyde kullanamadığımız İHA'lar artık tamamen yerli üretiliyor. Ordumuzun yürüttüğü önemli operasyonlarda sergilediği başarılar ile de tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bu vesile ile ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil eden ve birçok devletin yapamadığı sistemleri yerli ve milli olarak üreten Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyor ve bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'de uçak denilince ilk akla gelen isim Nuri Demirağ'dır. Bu nedenle milli gururumuz olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı, Demirağ OSB'ye yatırım yapmak için davet ediyoruz. Sivas TSO olarak bu konuda elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Demiryolu yapımında ve uçak üretiminde ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Nuri Demirağ'ın adının yaşatılacağı OSB'de milli SİHA'nın üretilmesi ayrı bir anlam katacaktır" diye konuştu.


Selçuk Bayraktar, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'tan Selçuk Bayraktar'a davet - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız         
21:31
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
21:29
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız         
21:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var         
21:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek         
20:50
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı         
20:50
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak         
20:20
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir         
19:50
Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti         
19:24
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu         
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir         
19:21
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı         
19:11
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:59
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı         
18:49
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Fotoğraflarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali Fotoğraflarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi 27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi         
16:56
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 21:59:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'tan Selçuk Bayraktar'a davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]