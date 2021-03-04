Sivas'tan Suriye'ye 2 tır patates ve un gönderildi - Son Dakika

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Hayrat Vakfı şubesince temin edilen 2 tır patates ve un, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yardım tırlarının gönderilmesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yardıma ihtiyaç duyan tüm coğrafyalarda var olduğunu söyledi.

Türk milletinin, Türk devletinin her yerde olduğunu belirten Ayhan, "Bizde ümit var, 'Türk geldiyse beklenen Türk'tür.' diyorlar. Türk geldiği zaman orada refah, hoşgörü, bereket vardır, huzur vardır." dedi.

Ayhan, Sivas'ın da yardımlaşmaya katkı sağlayan şehirlerin başında geldiğini ifade ederek, "Erdemli şehir denildiği zaman akla yardımlaşma ve dayanışma gelir. İşte erdemli şehri tarif ederken de herhalde ilk akla gelen şehirlerin başında Sivas gelir. 2020 yılı afetlerin çok olduğu bir yıldı, inşallah Rabbim bir daha göstermez. Bu meydandan Sivaslıların yardımlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdık." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Hayrat Vakfının eğitim, kültürel ve yardım faaliyetleriyle ülkeye ve dünyaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Hayrat Vakfı Şube Başkanı Kadir Darıcık da Suriye'ye yardım faaliyetleri kapsamında patates ve un yüklü tırları bölgeye ulaştıracaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua eşliğinde yardım tırları Suriye'ye hareket etti.