Sivas'tan Suriye'ye 2 TIR yardım malzemesi - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi'nce 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Sivas'tan 2 TIR dolusu çeşitli yardım malzemeleri toplandı. Malzemelerin Suriye sınırına gönderilmesi için program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı Tarihi Jandarma Binası önünde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan , Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İHH yetkilileri katıldı.

SİVAS'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İHH ) tarafından hazırlanan 2 TIR'lık yardım malzemesi, Suriye 'yedeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

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