Üye Girişi
Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not - Son Dakika

Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not

09.12.2021 21:20

Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam notSİVAS Tanzanya'da Sivas Halayı çeken Tanzanyalıların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not

SİVAS Tanzanya'da Sivas Halayı çeken Tanzanyalıların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Tanzanya'da özel bir kurumda çalışan Yunus Ali Yağcı isimli Sivaslı görevli olarak gittiği Tanzanya'da bir grup Tanzanyalıya çaldığı Sivas türküsü eşliğinde Sivas halayı oynattı. Yağcı, önce Tanzanyalılara Sivas halayı çekmeyi öğretti. Sivas hayalı çekmeyi öğrenen onlarca Tanzanyalı el ele tutuşarak halay çekti. Cep telefonu ile görüntülenen o anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Tanzanyalılara uzmanından tam not

Hayatlarında ilk kez Sivas halayı çeken Tanzanyalılar, Halk Oyunları uzmanı aynı zamanda Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar, Şairler ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık'tan tam not aldı. Görüntüleri izleyen Ayık, "Sivas'ın 'Mamaş Halayını' oynatmış, 'Oy Madımak' var. Onu oynatmış ve diğer illerimizden de bazı oyunlar var. Tanzanya gibi bir yerde bu halayları öğretmesi çok ilginç. Ben 58 yıldır bu kültürün içerisinde olan bir şahıs olarak çok memnun ve mutlu oldum. Halaylarımızın ünü dünyanın her tarafında söyleniyor ve oynanıyor demek ki. Tanzanya kültürü ile Sivas kültürü çok farklı. Sıcak memleket oralar. Onların dansı farklı, hareketli ve toplu yapılan danslar. Bizim halaylarımız daha da farklı, ağır ve sırayla çekilen halaylar. Oradaki insanların da bizim Sivas ve İç Anadolu kültürünü öğrenmeleri bizleri bahtiyar etti, çok memnun ve mutlu oldum. Güzel oynamışlar. İnşallah daha da yaygınlaştırırlar. Gördüğüm kadarıyla hevesliler de, istekliler de, çok güzel olmuş" dedi.

Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not
Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not
Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not
Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not

Ali Yağcı, Tanzanya, oyunlar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi 21:32 İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı 16:29 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda
21:04 Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı
20:58 HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı
20:56 Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi
20:54 CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli
20:19 "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı
19:56 Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
19:56 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
19:35 Bütçe görüşmelerinde el hareketi ve küfür gerginliği
19:26 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor         
21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda         
21:24
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 21:36:27. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement