Sivas'tan tayini çıkan Vali Salih Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı

Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan'a, Sivas Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beraatı verildi.

Sivas Belediyesi tarafından Ayhan onuruna kentteki bir düğün salonunda vefa programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, kaymakam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, vali yardımcısı ve vali olarak şehre yaklaşık 14 yıldır hizmet eden Ayhan'a teşekkür etti.

Ayhan ise Sivas'ta görev yaptığı 14 yıllık süre içerisinde vatandaşların kendisine kucak açtığını ve bağrına bastığını söyledi.

Konuşması sırası zaman zaman duygulu anlar yaşayan Ayhan, "Bu şehre gönlümüzü verdik, sizlerle sevindik ve sizlerle üzüldük. Acılarınız acımız, sevinçleriniz sevincimiz, mutluluklarınız mutluluğumuz oldu." dedi.

Görev sürecinde desteğini yanında gördüğü herkese teşekkür eden Ayhan, "Güzel ülkemizin birçok yerinde görev yapmak nasip oldu. Her ayrılış hüzünlüdür, muhakkak ki insanı yaralar. Ama ilk defa bir şehirden ve bu sultan şehrin samimi insanlarından ayrılmanın üzüntüsünü bu kadar derinden yaşıyorum ve hissediyorum." diye konuştu.

AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, programda yaptıkları konuşmada hizmetlerinden dolayı Ayhan'a teşekkür etti.

Sivas Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı verildi.