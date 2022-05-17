Sivas'tan tayini çıkan Vali Salih Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'tan tayini çıkan Vali Salih Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı

17.05.2022 22:13
Sivas'tan tayini çıkan Vali Salih Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı

Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan'a, Sivas Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beraatı verildi.

Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan'a, Sivas Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beraatı verildi.

Sivas Belediyesi tarafından Ayhan onuruna kentteki bir düğün salonunda vefa programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, kaymakam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, vali yardımcısı ve vali olarak şehre yaklaşık 14 yıldır hizmet eden Ayhan'a teşekkür etti.

Ayhan ise Sivas'ta görev yaptığı 14 yıllık süre içerisinde vatandaşların kendisine kucak açtığını ve bağrına bastığını söyledi.

Konuşması sırası zaman zaman duygulu anlar yaşayan Ayhan, "Bu şehre gönlümüzü verdik, sizlerle sevindik ve sizlerle üzüldük. Acılarınız acımız, sevinçleriniz sevincimiz, mutluluklarınız mutluluğumuz oldu." dedi.

Görev sürecinde desteğini yanında gördüğü herkese teşekkür eden Ayhan, "Güzel ülkemizin birçok yerinde görev yapmak nasip oldu. Her ayrılış hüzünlüdür, muhakkak ki insanı yaralar. Ama ilk defa bir şehirden ve bu sultan şehrin samimi insanlarından ayrılmanın üzüntüsünü bu kadar derinden yaşıyorum ve hissediyorum." diye konuştu.

AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, programda yaptıkları konuşmada hizmetlerinden dolayı Ayhan'a teşekkür etti.

Sivas Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı verildi.

YORUMLAR
500
Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla vedalaştı Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla vedalaştı Vali Ayhan'dan STSO'ya veda Vali Ayhan'dan STSO'ya veda
Kaynak: AA

Valiler Kararnamesi, Sivas Belediyesi, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'tan tayini çıkan Vali Salih Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'tan tayini çıkan Vali Salih Ayhan'a fahri hemşehrilik beraatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement