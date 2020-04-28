Sivas'tan TUBİTAK'a 3 ayrı proje - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, 2209-A Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programına 3 proje ile katıldı.

TÜBİTAK-2209-A Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, Sivas Cumhuriyet Üniversite'si Eczacılık Fakültesi öğrencileri, danışmanlıklarını Dr. Öğr. Üyesi G. Melike Demirbolat'ın yaptığı üç ayrı proje ile desteklenecek. Lisans öğrencisi Pınar Yıldız'ın "Leke Giderici Gece Kremi Formülasyonu Geliştirilmesi" isimli ilk projesinde geleneksel yöntemlerin bilim çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi temeline dayalı olarak günümüz cilt sorunlarından en sık rastlanılan leke oluşumuna çare olacağı öngörülüyor. Projenin içeriği hakkında bilgi veren Melike Demirbolat, "Hazırlanan formülasyon gece kullanıma uygun, leke gidermeye yardımcı bir krem olacaktır. Formülasyonun hazırlanmasından sonra yapılacak kontrollerle ürünün yararı ve güvenilirliği araştırılacaktır. Önerilen bu projede amaç ciltte, özellikle de yüz bölgesinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan bu renk değişimlerini düzeltmek ve ciltte oluşan tahribatı gidermektir." dedi. Öğrencilerden Abdurrahman Demirel'in yapmış olduğu ikinci proje ise "Yarı-Katılarda Sıvağ Farklılığının ve Yapılan Dondurup Çözme İşleminin Ürün Stabilitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Proje" oldu. Kanser tedavisinde kullanılmak üzere yapılan "Metotreksat Nanopartikül Formülasyonlarının Geliştirilmesine Yönelik Proje"ise üçüncü proje oldu. Yapılan Bu projedeki amacın ise düşük dozda metotreksat ile formülasyon geliştirmek ve yeni ilaç taşıyıcı sistemler kullanarak hücresel alımı artırmak olduğu öngörülüyor. - SİVAS