Sivas'tan Yüzyılın Anlaşması'na tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Yüzyılın Anlaşması'na tepki - Son Dakika

Sivas'tan Yüzyılın Anlaşması'na tepki

6 saat önce

Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterdi.

Sivas'tan Yüzyılın Anlaşması'na tepki, System.String[]

Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterdi.


Kentte faaliyet gösteren 60'a yakın sivil toplum kuruluşu Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde toplanarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorunu için sunduğu Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti.


Burada STK'lar adına basın açıklaması yapan Birlik Haber-Sen İl Başkanı Sami Koç, şu ifadeleri kullandı, "ABD Başkanı Donald Trump terörist İsrail'in güvenliğini merkeze alan Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen Yüzyılın Anlaşması adını verdiği planı açıkladı. Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklama ile bir kere daha deklare edilmiştir. Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması daha açık bir ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemiyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi terörün meşrulaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır" dedi.


Basın açıklamasının ardından toplanan çok sayıda STK üyeleri ve vatandaşlar dağıldı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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