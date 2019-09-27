"Sivas Tanıtım Günleri" etkinliği
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Sivas Platformu tarafından İstanbul Yenikapı'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri" başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:24 Kaynak: AA
Sivas Platformu tarafından İstanbul Yenikapı'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri" başladı.
Etkinlik kapsamında Ulaş standını ziyaret edenlere bal, kavurga, çörek ve katmer ikram edildi.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, "Faaliyete geçirildiği günden bu yana her yıl büyük ilgi gören Sivas'lının gururu olan "Sivas Tanıtım Günlerine" katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. İstanbul'da yaşayan Ulaşlı hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasret gideriyoruz." dedi.
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