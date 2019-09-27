Son Dakika Haberleri: "Sivas Tanıtım Günleri" etkinliği
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"Sivas Tanıtım Günleri" etkinliği

7 dakika önce

Sivas Platformu tarafından İstanbul Yenikapı'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri" başladı.

Sivas Platformu tarafından İstanbul Yenikapı'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri" başladı.

Etkinlik kapsamında Ulaş standını ziyaret edenlere bal, kavurga, çörek ve katmer ikram edildi.


Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, "Faaliyete geçirildiği günden bu yana her yıl büyük ilgi gören Sivas'lının gururu olan "Sivas Tanıtım Günlerine" katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. İstanbul'da yaşayan Ulaşlı hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasret gideriyoruz." dedi.

İstanbul, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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