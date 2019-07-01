Son Dakika Haberleri: Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı
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Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı

1 saat önce

Sivas, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı.

Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı, System.String[]
Sivas, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta ölçülen en düşük sıcaklık 1942 yılında 7.6 derece olarak ölçülerek kayıtlara girmişti. Geçtiğimiz gece ise Sivas'ta şehir merkezinde hava sıcaklığı 6 derece ölçülerek bu rekor kırılmış oldu. 1 Temmuz gecesi Sivas'ın Zara ilçesi Sögütlü köyünde 1,8 derece, Geminbeli geçidinde ise 1.5 derece olarak ölçüldü. Sivas'ta gün içerisinde ise hava sıcaklığı 13 derece civarında oldu. Yaz ayında olmamıza rağmen vatandaşlar üşüdüklerini ve serin bir havanın olduğunu söyledi. Bazı vatandaşların ise hırka ve kazak gibi giysiler giydiği görüldü. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Güncel
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