Son Dakika Haberleri: Sivas, tarihinin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı
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Sivas, tarihinin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı

20 dakika önce

Sivas, tarihinin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı Sivas, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadıSİVAS - Sivas, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı.

Sivas, tarihinin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı
Sivas, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı
SİVAS - Sivas, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Sivas bugüne kadar ölçülen en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta ölçülen en düşük sıcaklık 1942 yılında 7.6 derece olarak ölçülerek kayıtlara girmişti. Geçtiğimiz gece ise Sivas'ta şehir merkezinde hava sıcaklığı 6 derece ölçülerek bu rekor kırılmış oldu. 1 Temmuz gecesi Sivas'ın Zara ilçesi Sögütlü köyünde 1,8 derece, Geminbeli geçidinde ise 1.5 derece olarak ölçüldü. Sivas'ta gün içerisinde ise hava sıcaklığı 13 derece civarında oldu. Yaz ayında olmamıza rağmen vatandaşlar üşüdüklerini ve serin bir havanın olduğunu söyledi. Bazı vatandaşların ise hırka ve kazak gibi giysiler giydiği görüldü.
Sivas, tarihinin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
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