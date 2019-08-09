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SİVAS Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

24 dakika önce

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüSİVAS'ta yaşayan Ünal Okur (47) tartıştığı M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklandı.

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü
SİVAS'ta yaşayan Ünal Okur (47) tartıştığı M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Okur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden yaraladı. Çevredekilerin durumu haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Okur'un cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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