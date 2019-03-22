Son Dakika Haberleri: Sivas Tava Deresi Suyuna Kavuştu

Sivas Tava Deresi Suyuna Kavuştu

23 dakika önce

Sivas'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesinin düşme noktasına gelmesi üzerine projelendirilen Tavra deresi suyun tamamlanarak bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.

Sivas Tava Deresi Suyuna Kavuştu, System.String[]
Sivas'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesinin düşme noktasına gelmesi üzerine projelendirilen Tavra deresi suyun tamamlanarak bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.

Sivas Belediyesi tarafından Tavra Deresi suyunun içme suyunda kullanılması projesi kapsamında yapılan 4 bin 200 metrekarelik hat tamamlandı. Bugün düzenlenen törenle hatta su verildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, temiz su kaynaklarının önemine vurgu yaparak, tavra deresi projesi ile Sivas'ın uzun yıllar su sıkıntısı yaşamayacağını belirtti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Eylül, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Tava Deresi Suyuna Kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]