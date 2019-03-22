Sivas Tava Deresi Suyuna Kavuştu
23 dakika önce
Sivas'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesinin düşme noktasına gelmesi üzerine projelendirilen Tavra deresi suyun tamamlanarak bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.
Sivas
'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül
barajında su seviyesinin düşme noktasına gelmesi üzerine projelendirilen Tavra deresi suyun tamamlanarak bugün düzenlenen törenle hizmete alındı. Sivas Belediyesi
tarafından Tavra Deresi suyunun içme suyunda kullanılması projesi kapsamında yapılan 4 bin 200 metrekarelik hat tamamlandı. Bugün düzenlenen törenle hatta su verildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın
, temiz su kaynaklarının önemine vurgu yaparak, tavra deresi projesi ile Sivas'ın uzun yıllar su sıkıntısı yaşamayacağını belirtti. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:34 Kaynak: İHA
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