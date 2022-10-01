Sivas Ticaret Borsası başkan adayı Karakaya, seçim öncesi açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Ticaret Borsası başkan adayı Karakaya, seçim öncesi açıklama yaptı

01.10.2022 17:02
Sivas Ticaret Borsası başkan adayı Karakaya, seçim öncesi açıklama yaptı

Sivas Ticaret Borsası başkan adaylarından Hayrullah Karakaya, üyeleriyle bütünleşerek tarım ve hayvancılıkta kentin daha ileriye gitmesini istediklerini belirtti.

Sivas Ticaret Borsası başkan adaylarından Hayrullah Karakaya, üyeleriyle bütünleşerek tarım ve hayvancılıkta kentin daha ileriye gitmesini istediklerini belirtti.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, "Tarım ve hayvancılıkta güçlü bir Sivas" sloganı ile başkanlığa adaylığını açıklayan Karakaya, seçimlere bir gün kaldığını hatırlatarak, üyelerin kendilerini kimin temsil etmesini istiyorsa o doğrultuda oylarını kullanacağını belirtti.

Tek dertlerinin üyeleriyle bütünleşerek tarım ve hayvancılıkta şehrin daha ileriye gitmesi olduğunu kaydeden Karakaya, "Sloganımızda kullandığımız 'Tarım ve hayvancılıkta güçlü bir Sivas' ifadesi de bunun en net göstergesidir. Derdimiz, şehrimizi ve üyelerimizi hak ettiği yere taşımaktır. Ortak akıl ve yenilikçi hizmet anlayışıyla yola çıktık. Üyelerimiz en doğru kararı verecektir. Şehrimize ve üyelerimize hayırlı olsun. Demokratik bir seçim olmasını, şehre fayda sağlayacak kadroların göreve gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere 'Z yokuşu' tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere 'Z yokuşu' tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız BBP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Sivas'ta konuştu Açıklaması BBP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Sivas'ta konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Karakaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Ticaret Borsası başkan adayı Karakaya, seçim öncesi açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
21:01 Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:50 Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 23:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Ticaret Borsası başkan adayı Karakaya, seçim öncesi açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement