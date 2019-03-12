Sivas Ticaret Borsası'ndan İstihdama Destek

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.



Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Ticaret Borsası üyelerini istihdam seferberliği kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya davet etti.



"Burası Türkiye Burada İş Var", "Burası Sivas Burada İş Var" sloganıyla hayata geçirilen istihdam desteği çağrısını yürekten desteklediklerini aktaran Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi'nde 4 kişi istihdam ederek Sivas'ta istihdama borsa olarak destek sağladıklarını ifade etti.



Destekler hakkında bilgi veren Hastaoğlu, şunları kaydetti:



"İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdam için 3 ay boyunca ücret, sigorta primleri ve vergisi devlet tarafından karşılanacaktır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek."



Başkan Hastaoğlu, Sivas'ta iş dünyasına bu teşvikten yararlanma çağrısı yaparak, bu teşviklere ilişkin tüm detaylara www.istihdamseferberligi.org adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

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