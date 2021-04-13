Sivas Ticaret Borsası'ndan KTB'ye ziyaret - Son Dakika

Sivas Ticaret Borsası'ndan KTB'ye ziyaret

13.04.2021 11:38
Sivas Ticaret Borsası'ndan KTB'ye ziyaret, System.String[]

Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Konya Ticaret Borsası'nı (KTB) ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Konya Ticaret Borsası'nı (KTB) ziyaret etti.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Gülbahar ve Genel Sekreter Vekili Ahmet Kaçmaz ile Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Abdülkadir Hastaoğlu'na, Konya'nın tarımsal üretim ve ticaretindeki önemi ile borsanın işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Tarımsal üretim ve ticaretine değer katıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 1907 yılında kurulan Konya Ticaret Borsası'nın tarımsal üretim ve ticaretine değer kattığını belirtti. Üretici ve alıcıyı ortak bir platform da buluşturan, gerçek piyasa fiyatının oluşmasını sağlayan bir kurum olduklarını ifade eden Çevik, "Dünyadaki tarımsal faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Tarımsal ticareti belli bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz. Tarımsal ürün ve emtialar üzerine düzenlenmiş finansal piyasalar açısından etkin bir noktada hizmet veriyoruz" dedi.

"Sivas'ta etkin borsa olmak istiyoruz"

Tarımsal ürün ve emtialar üzerine çağın gerektirdiği borsacılık hizmetlerini Sivas'ta da etkin olarak hayata geçirmek için kendilerine bir yol haritası hazırladıklarını belirten STB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu da, Konya Ticaret Borsası'nın bu alanlardaki bilgi, alt yapı ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Bu anlamda iş birliği için Başkan Çevik'e teşekkür eden Hastaoğlu, "Zamanın kıymetli, rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde ticaret, küresel piyasaların içinde olduğu elektronik ortamda yapılmaktadır. Borsa olarak, üyelerimize daha kaliteli bir alt yapıyla hizmet sunmak için kendimizi sürekli geliştirmenin ve yenilenmenin gayreti ve çabası içindeyiz. Bu vizyonla Konya Ticaret Borsamızı ziyaret ettik. Bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaştılar. İstişare içinde buradan aldığımız bilgiler ve öğrendiklerimiz hizmet çıtamızın yükselmesi noktasında oldukça faydalı olacaktır" diye konuştu.

Daha sonra Elektronik Satış Salonu, Laboratuvar Analiz ile Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji AŞ (KLD)'de incelemelerde bulunan heyet, KTB Genel Sekreteri Esat Bilici'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda günün anısına KTB Başkanı Hüseyin Çevik, STB Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu'na hediye takdiminde bulundu. - KONYA

Sivas Ticaret Borsası'ndan KTB'ye ziyaret
Sivas Ticaret Borsası'ndan KTB'ye ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas Ticaret Borsası'ndan KTB'ye ziyaret - Son Dakika


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