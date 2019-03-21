Son Dakika Haberleri: Sivas Ticaret Borsası Personeline Etkili İletişim Eğitimi

Sivas Ticaret Borsası Personeline Etkili İletişim Eğitimi

35 dakika önce

Sivas Ticaret Borsası (STB) personeli hizmet içi eğitim programı kapsamında etkili iletişim ve excel eğitimi aldı.

Sivas Ticaret Borsası Personeline Etkili İletişim Eğitimi, System.String[]
Sivas Ticaret Borsası (STB) personeli hizmet içi eğitim programı kapsamında etkili iletişim ve excel eğitimi aldı.

STB'den yapılan açıklamaya göre, borsa binasında gerçekleştirilen ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin katıldığı eğitim, Borsa Akademik Danışmanı ve Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir tarafından verildi.

Kurumsal hizmet sektöründe iletişimin çok önemli olduğunu belirten Özdemir, "Kişisel gelişim ve İletişim, insanı sosyal hayatında, iş hayatında, özel hayatında etkili, verimli ve güçlü kılarak hayatına yön vermeyi amaçlar. Kişi bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında etkili iletişim kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. Excel eğitiminde ise formüllerin kullanımı ile ilgili detayları öğrenerek matris tablolar hazırlayabilir ve raporlarınızı dönem filtreleriyle otomatik olarak hesaplatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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