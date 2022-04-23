Sivas Ticaret Borsası Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Sivas Ticaret Borsası Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi

23.04.2022 09:51
Sivas Ticaret Borsası Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi

Sivas Ticaret Borsası (STB) Şarkışla ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Sivas Ticaret Borsası (STB) Şarkışla ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek ile ilçedeki borsa üyeleri katıldı.

Odanın faaliyetleri hakkında üyelere bilgi veren Hastaoğlu, Sivas ve ilçelerinde yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise Ticaret Borsasının üretici açısından önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

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Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Ticaret, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Ticaret Borsası Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika


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