Sivas Ticaret Borsası Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika

Sivas Ticaret Borsası (STB) Şarkışla ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek ile ilçedeki borsa üyeleri katıldı.

Odanın faaliyetleri hakkında üyelere bilgi veren Hastaoğlu, Sivas ve ilçelerinde yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise Ticaret Borsasının üretici açısından önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.