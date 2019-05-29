Sivas Ticaret Borsası üyelerine iftar verdi

Sivas Ticaret Borsası üyeleri, iftar yemeğinde buluştu.

Sivas Ticaret Borsası üyeleri, iftar yemeğinde buluştu.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, üyeleriyle böylesine güzel bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Borsamızın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarını tüm ilçelerimizdeki üyelerimizin katılımıyla tamamladık. Bugün de Sivas merkezde bulunan üyelerimizle bir araya geldik. Siz değerli konuklarımızla tekrar bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepinize davetimize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel günün getirdiği bereketin ülkemizin ve İslam aleminin tamamına yayılmasını, bu bereketin sadece sofralarımızda değil, kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyorum. Hepinizin Ramazan ayını, önümüzdeki cuma günü idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini ve bayramınızı şimdiden kutluyorum."

İftar yemeğine, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, meclis üyeleri, borsa üyeleri ve davetliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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