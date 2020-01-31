Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı

6 saat önce

Sivas Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında 2020 yılının ilk personel toplantısını gerçekleştirdi.

Sivas Ticaret Borsası YGG ve AİK toplantısı yapıldı, System.String[]

Sivas Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında 2020 yılının ilk personel toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantı, Sivas Ticaret Borsası toplantı salonunda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu başkanlığında, Genel Sekreter Sema Görcün ve tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi.


Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) ve Akreditasyon İzleme Komitesi (AİK) Toplantısında, 2019 yılının değerlendirmesi yapılarak alınan kararlar gözden geçirildi. Kalite ve Akreditasyon sürecinde yapılan faaliyetlerin değerlendirmesi yapılarak, 2020-2023 yılı stratejik plana bağlı olarak yıllık çalışma planı personeller tarafından hazırlandı. Personel istek ve önerilerinin de görüşüldüğü toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - SİVAS

Sekreter, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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