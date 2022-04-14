Sivas Ticaret Borsası, Yıldızeli'nde iftar verdi - Son Dakika
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Sivas Ticaret Borsası, Yıldızeli'nde iftar verdi

14.04.2022 11:42
Sivas Ticaret Borsası, Yıldızeli'nde iftar verdi

Sivas Ticaret Borsası (STB) yöneticileri, Yıldızeli ilçesindeki borsa üyeleriyle iftar programında buluştu.

Sivas Ticaret Borsası (STB) yöneticileri, Yıldızeli ilçesindeki borsa üyeleriyle iftar programında buluştu.

STB'den yapılan açıklamaya göre, iftara Yıldızeli Belediye Başkanı Sabit Karakaş, STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Yıldızeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Cihangiroğlu ve ilçedeki borsa üyeleri katıldı.

Hastaoğlu, ramazan ayının bolluk ve bereket getirmesini dileyerek, "Bu ramazanda 3 ilçemizde iftar verdik. Bugün Yıldızeli ilçemizdeki siz kıymetli üyelerimizle birlikteyiz. Yıldızeli ilçemize temsilcilik açılması konusunda ihtiyaç varsa gerekli çalışmaları yaparız. Pamukpınar Lisesi'nin tarım ve hayvancılık lisesine dönüşmesi ilimiz ve ülkemiz adına güzel bir haber. Bizler de öğrencilerimize sahada tecrübe kazanmaları ve staj yapmaları konusunda desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

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Yıldızeli, Ticaret, Borsa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Ticaret Borsası, Yıldızeli'nde iftar verdi - Son Dakika


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