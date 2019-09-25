Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eken Açıklaması

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, bankaların borçlanma maliyetlerinde gerçekleşen düşüşü reel ekonomiye yansıtma konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, kamu bankalarının gösterdiği özveriyi, özel bankalardan da beklediklerini ifade etti.

Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin piyasalara olumlu yansıdığını söyledi.

Yapılan indirimin doğru bir karar olduğunu aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Bankaların borçlanma maliyetlerinde gerçekleşen düşüşü reel ekonomiye yansıtma konusunda daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Kamu bankalarımızın gösterdiği özveriyi, özel bankalarımızdan da kredi faizi oranlarında ve yeniden borç yapılandırma süreçlerinde bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan daha indirerek 16,50 düzeyine çekti. Kredi faizlerinin ağırlıklı ortalaması yüzde 27 seviyesinden yüzde 18'lere kadar geriledi. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz. Bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasalar canlanacak. Böylece faiz indiriminin etkisi reel sektörümüze ve ekonominin geneline yansıyacak, iç piyasa hareketlenecek, istihdam ve yatırım tüm bunlardan olumlu etkilenecektir."