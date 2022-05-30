Başkan Eken; "Filistinli firmalarla ticari anlaşmalar yapıldı" - Son Dakika
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Başkan Eken; "Filistinli firmalarla ticari anlaşmalar yapıldı"

30.05.2022 14:20
Başkan Eken; "Filistinli firmalarla ticari anlaşmalar yapıldı"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, yapılan ikili görüşmeler sonucunda Sivas'ta bulunan firmalar ile Filistinli firmalar arasında ticari anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, yapılan ikili görüşmeler sonucunda Sivas'ta bulunan firmalar ile Filistinli firmalar arasında ticari anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Güney Hebron Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü dolayısıyla Filistinli iş insanları Sivas'a geldi. Heyette yer alan Filistin Devleti Ticaret Müşaviri Rana Abusibaa, Güney Hebron Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Khalid Lafi Aljabarin ve YK üyeleri ve iş insanları Sivas 1. OSB'de bulunan firmaları gezdi. Sivas TSO'da firmalarla ikili görüşmeler yapan heyet çeşitli ticari anlaşmalar yaptı. Daha sonra STSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı yemekte Başkan Eken, Filistin'den gelen ekibe ve iş insanlarına Sivas'ın OSB'leri ve yatırım imkanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

"Oda olarak her zaman önceliğimiz üyelerimizdir"

Başkan Eken, görüşmelerin ihracata olumlu yansıyacağını ve işbirliğinin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Oda olarak her zaman önceliğimiz üyelerimizdir. Üyelerimizin ihracat yapması, ticaretlerini arttırmaları için çeşitli işbirliği anlaşmaları, protokoller imzalıyoruz. Odamız ile Güney Hebron Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında da işbirliği protokolü anlaşması imzalamıştık. Bu vesileyle davetlimiz olarak Filistin Devleti Ticaret Müşaviri Rana Abusibaa, Güney Hebron Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Khalid Lafi Aljabarin ve Yönetim Kurulu üyeleri ve iş insanlarını şehrimizde ağırladık. Kendilerine Sivas'taki OSB'lerimiz, yatırım alanları hakkında bilgiler verdik. Odamızda yapılan ikili görüşmeler sonucunda firmalarımız ile Filistinli firmalar arasında ticari anlaşmalar yapıldı. Ben Filistin heyetine nazik ziyaretleri ve işbirlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Son derece verimli görüşmeler gerçekleştirildi. İnşallah yeni işbirliği anlaşmaları da yapacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Başkan Eken; Filistinli firmalarla ticari anlaşmalar yapıldı
Başkan Eken; Filistinli firmalarla ticari anlaşmalar yapıldı
Başkan Eken; Filistinli firmalarla ticari anlaşmalar yapıldı
Başkan Eken; Filistinli firmalarla ticari anlaşmalar yapıldı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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